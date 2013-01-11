У NASA запевняють, що астероїд Апофіс не вріжеться в Землю

Днем раніше американські експерти пильно спостерігали за проходженням "небесного мандрівника" в 15 млн кілометрів від Землі. Отримані дані дозволили їм прийти до висновку про те, що початкові прогнози про можливе зіткнення через 23 роки тепер неактуальні. "Виразно, подібну перспективу в 2036 році можна виключити", - заявив керівник програми НАСА з вивчення космічних об'єктів, які зближуються із Землею, Дональд Йеоманс. За його словами, астероїд дійсно пролетить не так далеко, але небезпеки для землян він представляти не буде, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Апофіс, названий так на честь давньоєгипетського бога-руйнівника, має в діаметрі близько 300 метрів. Вісім років тому співробітники Лабораторії реактивного руху НАСА в Пасадені (штат Каліфорнія) тоді оцінювали вірогідність зіткнення із Землею приблизно 13 квітня 2036 як 1 до 45000. "Шанси зіткнення, як ми їх оцінюємо зараз, складають менше 1 до 1 млн. Це дозволяє нам впевнено заявити, що такий "розвиток подій у 2036 році виключений", підкреслив Йеоманс. За його словами, в осяжному майбутньому інтерес НАСА до астероїда буде носити "чисто науковий характер".

Якби Апофіс зіткнувся із Землею, то це могло б призвести до виникнення цунамі та масштабних руйнувань в районі падіння.