Узбекистан готовий надати територію під російське космічне сміття

Узбекистан дав дозвіл на використання його території для падіння відпрацьованих ступенів ракет-носіїв.

Домовленість про це була досягнута на переговорах міністрів оборони Росії та Узбекистану - Анатолія Сердюкова і Руслана Мірзаєва. Ступені ракети РС-20 падатимуть на плато Устюрт - в пустельному північному районі Узбекистану.

Використання території Узбекистану для падіння відпрацьованих ступенів необхідне для запуску на орбіту космічного апарату "Теос", виведення якого в космос планується в грудні 2007 року.

Лента.ру