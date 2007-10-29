На автобанах в Німеччині обмежень швидкості немає і не буде
22:40, 29 жовтня 2007Світ
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Ангела Меркель не дозволить
|Ангела МЕРКЕЛЬ
На автобанах Німеччини не існує швидкісних обмежень, але рекомендована швидкість руху становить 130 км/год.
Пропозиція зробити рекомендацію обов`язковою належить членам Соціал-демократичної партії Німеччини, молодшого члена правлячої коаліції. За допомогою обмеження швидкості на автобанах соціал-демократи розраховують зменшити кількість ДТП на дорогах Німеччини і скоротити шкідливі викиди в атмосферу. Проте такі заходи можуть бути вельми непопулярними, оскільки відсутність ліміту швидкості на автобанах є в Німеччині предметом національної гордості.
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