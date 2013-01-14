За середній палець кортежу чиновника перехожий потрапив за грати

За даними прес-служби, 10 січня 2013 року в Павлодарі 21-річний безробітний на автодорозі в аеропорт показав піднятий вгору середній палець руки кортежу голови сенату, повідомляють РІА Новости за інформацією агентства "Новини-Казахстан".

Непристойний жест помітили павлодарські співробітники дорожньої поліції, які охороняли VIP-персон, і затримали молодого чоловіка, стосовно затриманого порушили адміністративну справу за фактом дрібного хуліганства.

Затриманий свою провину в образі людської гідності і суспільної моральності визнав повністю, попросивши суворо його не карати. Він заявив, що показав кортежу непристойний жест необдумано, дуже жалкує про це і щиро розкаюється у скоєному.

"Тим не менше суд, прийнявши до уваги зухвалий характер правопорушення, піддав його адміністративному стягненню у вигляді адміністративного арешту строком на п'ять діб", - сказали в прес-службі суду.