За середній палець кортежу чиновника перехожий потрапив за грати
За непристойний жест, показаний услід кортежу голови сенату (верхня палата парламенту), житель Павлодару (на півночі Казахстану) отримав п'ять діб арешту.
За даними прес-служби, 10 січня 2013 року в Павлодарі 21-річний безробітний на автодорозі в аеропорт показав піднятий вгору середній палець руки кортежу голови сенату, повідомляють РІА Новости за інформацією агентства "Новини-Казахстан".
Непристойний жест помітили павлодарські співробітники дорожньої поліції, які охороняли VIP-персон, і затримали молодого чоловіка, стосовно затриманого порушили адміністративну справу за фактом дрібного хуліганства.
Затриманий свою провину в образі людської гідності і суспільної моральності визнав повністю, попросивши суворо його не карати. Він заявив, що показав кортежу непристойний жест необдумано, дуже жалкує про це і щиро розкаюється у скоєному.
"Тим не менше суд, прийнявши до уваги зухвалий характер правопорушення, піддав його адміністративному стягненню у вигляді адміністративного арешту строком на п'ять діб", - сказали в прес-службі суду.