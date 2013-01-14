У Росії поліцейського звільнили за грабіж і вбивство

Як повідомили " Росбалту " в прес-службі ГУ МВС РФ по Петербургу і Ленобласті, ще чотирьом керівникам оголошено про неповну службову відповідність.

Нагадаємо, в ніч на 12 січня в Петербурзі злочинці скоїли кілька нападів на перехожих. Одне з них сталося на Дачному проспекті. Чоловіки поверталися додому, коли їх наздогнали троє невідомих. Приснувши в обличчя потерпілим з газового балончика, злочинці відібрали у одного чоловіка мобільний телефон. Друга жертва спробувала втекти. Але утікача наздогнали, вдарили ножем в груди і відібрали два мобільних телефони. Нальотчики втекли, а поранений чоловік через півтори години помер у лікарні від крововтрати.

Через деякий час злочинці скоїли ще один напад. Поліцейські затримали трьох підозрюваних, одним з яких виявився 22-річний сержант поліції.