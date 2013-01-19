Військові знищили ватажків угруповання, яке захопило заручників в Алжирі

Про це повідомляє в суботу мавританське агентство Alakhbar.

Бойовики пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання "Кров'ю закляті" 16 січня захопили в районі нафтопереробного комплексу поблизу Ін-Аменас кількасот алжирських та іноземних фахівців, нагадує РІА "Новости". За останніми даними, більше 600 заручників, у тому числі 573 алжирці та кілька десятків іноземців, звільнені в ході спецоперації, яка ще триває.

Терористи утримують сімох іноземних громадян. 12 осіб, серед яких як алжирські, так і іноземні заручники, вважаються загиблими.

Серед знищених ватажків угруповання - виходець з мавританського племені текне і щонайменше один алжирець. За інформацією мавританського агентства ANI, деякі з бойовиків, можливо, - нігерійці.

На чолі "Кров'ю заклятих" стоїть Мохтар Бельмохтар (Mokhtar Belmokhtar), на прізвисько "містер Мальборо". Він учасник війни в Афганістані, де втратив око. Там же отримав підготовку в таборах "Аль-Каїди". 1993 року приїхав до Алжиру, де став одним з керівників "Салафітської групи проповіді і джихаду". Влада Алжиру неодноразово засуджувала його до страти.