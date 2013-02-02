Олланд приїхав сьогодні у Малі і пообіцяв скоро забрати свої війська

Про це Ф.Олланд сказав під час свого візиту до Малі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"Ми вже виконали велику роботу", - заявив Президент у зверненні до жителів міста Тімбукту, куди він прибув сьогодні вранці у супроводі виконувача обов'язків Президента Малі Діонкунда Траоре і французьких міністрів.

Ф.Олланд відзначив, що місія французького контингенту ще не завершена і займе "ще декілька тижнів", але головна мета Франції в Малі - "передати естафету" збройним силам африканських країн.

"Ми не маємо наміру залишатися (в Малі)", - наголосив Президент.

Місто Тімбукту, в бібліотеці якого зберігаються тисячі стародавніх рукописів, було звільнено від бойовиків на початку цього тижня. При цьому представники французьких силовиків відзначали, що військові докладають усіх зусиль, аби при зачистці зберегти у повній цілості об'єкти, які входять до фонду ЮНЕСКО.

Ситуація в Малі загострилася в останні тижні - бойовики екстремістських угруповань почали атакувати позиції урядових військ у центральній частині країни. На допомогу військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Зараз у країні перебувають більш як три тисячі військовослужбовців з Франції. В операції також беруть участь військовослужбовці країн-членів Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС).