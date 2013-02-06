В аеропорту «Бориспіль» затримали екс-прем'єра Таджикистану

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України не уточнивши водночас, які він злочини скоїв.



Вирішується питання про екстрадицію громадянина Таджикистану.

Радіо Свобода уточнює, що в аеропорту був затриманий колишній прем'єр-міністр Таджикистану Абдумалік Абдуллоджонов, який був опонентом президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Представник Інтерполу в Україні підтвердив таджицькій служби Радіо Свобода факт затримання колишнього прем'єр-міністра Таджикистану.

На батьківщині Абдуллоджонова звинувачують у замаху на президента Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва у Согдійської області у 1998 році.

За даними Інтерполу, Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, що причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.