В аеропорту «Бориспіль» затримали екс-прем'єра Таджикистану

09:42, 06 лютого 2013
Світ
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У міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано громадянина Таджикистану 1949 року народження, який 16 років перебував у розшуку за скоєння низки злочинів.

Абдумалік Абдуллоджонов / Фото: radiosvoboda.org

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України не уточнивши водночас, які він злочини скоїв.

Вирішується питання про екстрадицію громадянина Таджикистану.

Радіо Свобода уточнює, що в аеропорту був затриманий колишній прем'єр-міністр Таджикистану Абдумалік Абдуллоджонов, який був опонентом президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Представник Інтерполу в Україні підтвердив таджицькій служби Радіо Свобода факт затримання колишнього прем'єр-міністра Таджикистану.

На батьківщині Абдуллоджонова звинувачують у замаху на президента Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва у Согдійської області у 1998 році.

За даними Інтерполу, Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, що причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

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