Сьогодні у Тунісі поховають лідера опозиції, якого застрелили 2 дні тому
У столиці Тунісу у п'ятницю, 8 лютого, пройде похорон опозиційного лідера, якого два дні тому застрелили біля його будинку.
Вбивство Шокрі Белаїда, який був відвертим критиком правлячої ісламістської партії Еннахда, спричинила протести по всій країні.
Найбільша профспілка країни закликала у п'ятницю до загального страйку. Напередодні у декількох містах стались сутички, у яких поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.
Масові безлади у Тунісі відбуваються на тлі глибокої політичної кризи.
Демонстранти вимагають відставки уряду ісламістів з Еннахди (Партії відродження), яку, серед іншого, звинувачують у вбивстві пана Белаїда.
Еннахада, своєю чергою, закиди у причетності до злочину заперечує.
Прем'єр-міністр Хамаді Джебалі спробував послабити напругу, заявивши про створення нового технократичного уряду. Правляча партія виступила проти ініціативи прем'єра, зазначивши, що він "не запитав думку партії".
За словами кореспондента ВВС у Тунісі Ваєра Девіса, напруга між лібералами, прибічниками світської держави та ісламістами триває вже декілька місяців, а вбивство опозиціонера лише посилило її.