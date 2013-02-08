Сьогодні у Тунісі поховають лідера опозиції, якого застрелили 2 дні тому

Вбивство Шокрі Белаїда, який був відвертим критиком правлячої ісламістської партії Еннахда, спричинила протести по всій країні.

Найбільша профспілка країни закликала у п'ятницю до загального страйку. Напередодні у декількох містах стались сутички, у яких поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Масові безлади у Тунісі відбуваються на тлі глибокої політичної кризи.

Демонстранти вимагають відставки уряду ісламістів з Еннахди (Партії відродження), яку, серед іншого, звинувачують у вбивстві пана Белаїда.

Еннахада, своєю чергою, закиди у причетності до злочину заперечує.

Прем'єр-міністр Хамаді Джебалі спробував послабити напругу, заявивши про створення нового технократичного уряду. Правляча партія виступила проти ініціативи прем'єра, зазначивши, що він "не запитав думку партії".

За словами кореспондента ВВС у Тунісі Ваєра Девіса, напруга між лібералами, прибічниками світської держави та ісламістами триває вже декілька місяців, а вбивство опозиціонера лише посилило її.

ВВС Україна