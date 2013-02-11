Путін зняв з посад п'ятьох генералів
10:23, 11 лютого 2013Світ
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення з посад п'яти генералів у Федеральній службі з контролю за обігом наркотиків.
Путін позбавив посад генералів, які контролювали обіг наркотиків / Фото: Прес-служба Кремля / Фото: Прес-служба Кремля
Про це повідомляє РІА "Новости".
Постів позбулися керівники мурманського УФСКН генерал-майор поліції Олександр Рудольфович і новгородського УФСКН генерал-майор поліції Герман Широков, заступник голови УФСКН у Новосибірській області генерал-майор поліції Сергій Амелін, заступник голови департаменту власної безпеки - начальник управління внутрішньої безпеки ФСКН генерал-майор поліції Сергій Бузинов, перший заступник голови оперативно-розшукового департаменту ФСКН генерал-лейтенант поліції Олександр Кірушев. Також був звільнений з посади заступник голови управління з протидії наркозлочинності оперативно-розшукового департаменту ФСКН полковник поліції Михайло Шавелкін.
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