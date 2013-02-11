Путін зняв з посад п'ятьох генералів

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення з посад п'яти генералів у Федеральній службі з контролю за обігом наркотиків.

Про це повідомляє РІА "Новости". Постів позбулися керівники мурманського УФСКН генерал-майор поліції Олександр Рудольфович і новгородського УФСКН генерал-майор поліції Герман Широков, заступник голови УФСКН у Новосибірській області генерал-майор поліції Сергій Амелін, заступник голови департаменту власної безпеки - начальник управління внутрішньої безпеки ФСКН генерал-майор поліції Сергій Бузинов, перший заступник голови оперативно-розшукового департаменту ФСКН генерал-лейтенант поліції Олександр Кірушев. Також був звільнений з посади заступник голови управління з протидії наркозлочинності оперативно-розшукового департаменту ФСКН полковник поліції Михайло Шавелкін.

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