Мільярдер-засновник Metro покінчив життя самогубством

09:41, 19 лютого 2013
Світ
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Німецький мільярдер Отто Байсхайм, який заснував найбільший ритейлер Metro AG, покінчив життя самогубством.

Отто Байсхайм Фото:1tvnet.ru

 Про це повідомляє Bloomberg.

Байсхайм наклав на себе руки після того, як втратив надію на лікування від тривалої хвороби.

Він був знайдений в своєму будинку в Роттах-Егерн.

Байсхайм, який володів 10% акцій в Metro, став керуючим директором компанії в 1964 році, коли вона була ще приватним підприємством. Він значно скоротив свою частку в жовтні 2009 року з 18,5%, заявивши, що в той час частка в 10% була «стратегічно розумною і достатньою».

Байсхайму було 89 років.

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