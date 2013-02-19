Мільярдер-засновник Metro покінчив життя самогубством

Про це повідомляє Bloomberg.

Байсхайм наклав на себе руки після того, як втратив надію на лікування від тривалої хвороби.

Він був знайдений в своєму будинку в Роттах-Егерн.

Байсхайм, який володів 10% акцій в Metro, став керуючим директором компанії в 1964 році, коли вона була ще приватним підприємством. Він значно скоротив свою частку в жовтні 2009 року з 18,5%, заявивши, що в той час частка в 10% була «стратегічно розумною і достатньою».

Байсхайму було 89 років.