Зливи залили Сербію, Македонію і Боснію й Герцеговину

Про це повідомляєІТАР-ТАСС з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій МВС Сербії.

У селі Левосоє на південь від міста Буяновац річка Моравіца вийшла з берегів і затопила 50 будинків. З населеного пункту вже евакуйовано 40 сімей. Складна ситуація складається в містах Враньє, Прешево, Буяновац та їх околицях. Дощ у цих районах не перестає йти вже впродовж 30 годин, за цей час випало близько 50 літрів опадів на квадратний метр. У муніципалітеті Трговіште введено надзвичайне становище.

Могутні повені зареєстровані також у сусідніх країнах. У східній і центральній Македонії вода затопила більш як 300 будинків, обрушила два мости, а близько 20 тисяч чоловік залишилися без енергопостачання. Пошкоджена гребля Слатіно в околицях Охріда. Місцева влада побоюється, що може статися її прорив.

У столиці Боснії й Герцеговини Сараєво опинилися затоплені десятки будівель, а також сільськогосподарські угіддя в передмістях. У муніципалітеті Горажде опади стали причиною кількох обвалів.

Згідно з прогнозами метеорологів, дощі на Балканах припиняться до 28 лютого. Про жертви або постраждалих поки що не повідомляється.