Бенедикт XVI розповів, чим займеться після зречення

У ході виступу перед багатьма тисячами віруючих на площі св. Петра понтифік підкреслив, що в останні місяці відчув, як його сили згасають, і став наполегливо просити Бога просвітити його, щоб прийняти вірне рішення не на своє благо, а на благо Церкви, повідомляють РІА Новости.

"Я зробив цей крок, повністю усвідомлюючи його серйозність, а також новизну, але в глибокому просвітлінні душі. Любити Церкву означає також мати мужність здійснювати складний, вистражданий вибір, завжди маючи перед собою благо Церкви, а не самих себе", - зазначив Бенедикт XVI , кажучи про своє рішення припинити папське служіння. Папа пригадав про своє обрання на Апостольський престол 19 квітня 2005 року і вказав у цьому зв'язку, що предстоятель Римсько-католицької церкви не має права на особисте життя, оскільки повністю належить усім віруючим, всій Церкві. Він підкреслив, що після завершення його папського служіння, в цьому сенсі не відбудеться жодних змін.

"Моє рішення відмовитися від активного виконання служіння не скасовує це. Я не повертаюся до особистого життя, до життя подорожей, зустрічей, прийомів, конференцій і тому подібного. Я не залишаю хрест, але залишаюся в новій якості у Розіп'ятого Господа. Я більше не несу владу управління Церквою, але в молитовному служінні залишаюся, так би мовити, в огорожі св. Петра ", - сказав Папа Римський. Бенедикт XVI попросив вірних молитися за кардиналів, яким належить незабаром обрати нового Папу Римського.

Бенедикт XVI оголосив про своє зречення від Апостольського престолу на консисторії 11 лютого. Він покине Ватикан ввечері 28 лютого і на вертольоті відправиться в літню папську резиденцію Кастельгандольфо під Римом. Режим "вакантного престолу" у Ватикані буде оголошено в цей же день о 20.00. Після зречення Бенедикт XVI отримає титул "почесного Папи" або "почесного Римського понтифіка".