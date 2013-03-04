У Ватикані починаються консультації щодо кандидатури нового Папи

Кардинали наразі лише обговорять загальний стан католицької церкви і визначать завдання, які стоять перед предстоятелем, зазначає Ехо Москви.

Потім вони виберуть кандидатів, призначать дату голосування. Воно відбудеться не пізніше 15 березня, переможець повинен набрати 2/3 голосів конклакава з кардиналів не старше 80 років, які мають право на голосування.

Як відомо, Папа Бенедикт XVI офіційно склав з себе повноваження через брак сил в останній день лютого. Це перший випадок зречення престолу католицької церкви за кілька сот років.