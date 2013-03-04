У Ватикані починаються консультації щодо кандидатури нового Папи
08:00, 04 березня 2013Світ
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У Ватикані сьогодні розпочинаються консультації щодо кандидатури нового Папи Римського.
У Ватикані починаються консультації / Фото : goodlanding.ru
Кардинали наразі лише обговорять загальний стан католицької церкви і визначать завдання, які стоять перед предстоятелем, зазначає Ехо Москви.
Потім вони виберуть кандидатів, призначать дату голосування. Воно відбудеться не пізніше 15 березня, переможець повинен набрати 2/3 голосів конклакава з кардиналів не старше 80 років, які мають право на голосування.
Як відомо, Папа Бенедикт XVI офіційно склав з себе повноваження через брак сил в останній день лютого. Це перший випадок зречення престолу католицької церкви за кілька сот років.
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