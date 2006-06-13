Буш несподівано прибув до Іраку
18:04, 13 червня 2006Світ
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І пробуде кілька годин
Президент США Джордж БУШ несподівано прибув до Іраку, повідомляє агентство «Рейтер» із посиланням на іракське телебачення. Подробиці візиту поки не відомі.
З посиланням на представника Білого дому агентство повідомляє, що Дж.БУШ пробуде в Іраку п`ять годин і виступить із зверненням до американських військовослужбовців.
За повідомленням «Ассошиейтед Прес», Дж.БУШ проведе консультації з іракським прем`єр-міністром Нурі МАЛІКІ.
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