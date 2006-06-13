Президент США Джордж БУШ несподівано прибув до Іраку, повідомляє агентство «Рейтер» із посиланням на іракське телебачення. Подробиці візиту поки не відомі.

З посиланням на представника Білого дому агентство повідомляє, що Дж.БУШ пробуде в Іраку п`ять годин і виступить із зверненням до американських військовослужбовців.

За повідомленням «Ассошиейтед Прес», Дж.БУШ проведе консультації з іракським прем`єр-міністром Нурі МАЛІКІ.