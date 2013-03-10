У річці, звідки п`є воду весь Шанхай, знайшли 900 мертвих свиней
13:30, 10 березня 2013Світ
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У річці Хуанпуцзян у Шанхаї, яка є джерелом питної води для міста, виявлено 900 трупів свиней.
У річці Хуанпуцзян знайшли 900 свиней / Фото : transday.ru
Поки що не зрозуміло, яким чином тварини потрапили в річку. Не відомо також, чи потонули вони у воді чи ж були скинуті в Хуанпуцзян мертвими, передає Газета.Ru.
Місцева влада почала розслідування інциденту.
Наразі фахівці з`ясовують, як те, що сталося вплинуло на якість питної води і яких заходів необхідно вжити для її очищення.
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