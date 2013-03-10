У річці, звідки п`є воду весь Шанхай, знайшли 900 мертвих свиней

Поки що не зрозуміло, яким чином тварини потрапили в річку. Не відомо також, чи потонули вони у воді чи ж були скинуті в Хуанпуцзян мертвими, передає Газета.Ru.

Місцева влада почала розслідування інциденту.

Наразі фахівці з`ясовують, як те, що сталося вплинуло на якість питної води і яких заходів необхідно вжити для її очищення.