Хаос на дорогах Європи триває: сніг перетворився на лід

Для великої частини північної Франції оприлюднили попередження про зледеніння - офіційні особи назвали ситуацію "дуже складною".

Франкфуртський аеропорт був змушений скасувати ще більше рейсів в середу, по тому, як сотні пасажирів не змогли вилетіти у вівторок.

Хоча всі злітно-посадкові смуги вже повернено до ладу, в аеропорті досі затримуються рейси через скасування вильотів у вівторок.

Тим часом, потяги швидкісної залізниці Eurostar поновили сполучення між Лондоном, Парижем і Брюсселем, хоча і з затримками.

У вівторок ці потяги, які курсують тунелем під Ла-Маншем, призупинили всі маршрути через потужну заметіль у Франції, Бельгії, Німеччині та Великій Британії.

Рух швидкісних потягів між Парижем та іншими французькими регіонами також відновили.

Однак дорожні умови у Франції, як і раніше, лишаються складними, оскільки на основних автомагістралях сніг перетворився на кригу, повідомив французький міністр внутрішніх справ Мануель Вальс.

Аби допомогти відновити електроенергію у близько 80-х тисячах будинків, знеструмлених через хуртовину, були залучені солдати.

За прогнозами складні погодні умови збережуться щонайменше до четверга.

В Бельгії у вівторок вранці загальна довжина заторів на дорогах перевищила 1600 км в годину пік, повідомила бельгійська дорожня компанія Touring.

BBC Україна