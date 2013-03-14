Вчені назвали потужність удару челябінського метеорита (фото)

Потужність удару, який вдарив по Челябінську у момент падіння метеорита, не перевищила кілотонни, хоча сумарна енергія вибуху оцінюється в 500 кілотонн, сказав глава лабораторії метеоритики геохімії Михайло Назаров.

"Метеорит втрачає в атмосфері 90% маси, вона у вигляді пилу розсіюється в атмосфері. Те ж відбувається і з енергією - сумарна енергія становила 500 кілотонн. Але на Челябінськ навряд чи припала і кілотонна", - сказав Назаров.

Як нагадує РІА Новости, вранці 15 лютого жителі ряду регіонів Уралу спостерігали політ боліда, після чого стався спалах і потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлі та вибила безліч вікон у Челябінську, більше тисячі чоловік постраждали. Експедиція Уральського федерального університету (Урфу) виявила раніше в районі озера Чебаркуль частинки метеорита, хімічний аналіз показав, що на Уралі впав звичайний Хондрит - один з типів кам'яних метеоритів.