Путін розуміє, чому Фінляндії довелося у 1939-му відчути на собі «російську міць»

Розмова про радянсько-фінську війну 1939-1940 років зайшла на зустрічі президента РФ з членами відтвореного Військово-історичного товариства і пошукових загонів, пише РІА Новости.

Один з учасників бесіди запропонував створити меморіали, щоб "відзначити загибель цих людей, так чи інакше загиблих за нашу країну".

"Ось ці слова зайві. Так чи інакше - так не треба говорити. Це люди, які виконували військовий обов’язок", - заперечив йому Путін.

"При найпобіжнішому аналізі можна зробити висновок про те, що все-таки державний кордон (з Фінляндією) був за 17-20 кілометрів від Петербурга - це, загалом і в цілому, досить велика загроза для п'ятимільйонного міста. Думаю, що більшовики того часу намагалися виправити історичні помилки, яких вони наробили в 1917 році. Після того, як скористалися збройною підтримкою з боку фінських збройних формувань, що входили тоді до Російської армії і підтримали, як відомо, в значній мірі і мали вплив на результат Жовтневого повстання, перевороту. Потім схаменулися - кордон поруч. Домовитися вже не змогли і пішли на цю війну", - сказав Путін.

За його словами, перші місяці цієї війни були "кривавими і малоефективними з нашого боку".

"Потім все стало на свої місця. Через кілька місяців безрезультатних боїв, досить кровопролитних, перебудувалися, почали діяти по-іншому. Зосередивши значні сили, засоби. Стало ясно, що силами тільки одного Ленінградського військового округу цю війну не виграти, і почали діяти по-іншому. І вже інша сторона відчула на собі всю міць російської, радянської тоді, держави", - додав він.