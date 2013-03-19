Парламент Кіпру відмовився вводити податок на депозити

Сесію парламенту транслює кіпрське державне телебачення.

Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% з депозитів, на яких знаходиться 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більш великих вкладів.

Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників і поставило під загрозу існування фінансової системи Кіпру.

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