Парламент Кіпру відмовився вводити податок на депозити

20:27, 19 березня 2013
Світ
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Парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку".

Парламент Кіпру відхилив законопроект

Сесію парламенту транслює кіпрське державне телебачення.

Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% з депозитів, на яких знаходиться 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більш великих вкладів.

Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників і поставило під загрозу існування фінансової системи Кіпру.

РІА Новости

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