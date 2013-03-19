Парламент Кіпру відмовився вводити податок на депозити
20:27, 19 березня 2013Світ
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Парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку".
Парламент Кіпру відхилив законопроект
Сесію парламенту транслює кіпрське державне телебачення.
Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% з депозитів, на яких знаходиться 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більш великих вкладів.
Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників і поставило під загрозу існування фінансової системи Кіпру.
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