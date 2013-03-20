На мідній шахті в Польщі завалило 17 гірників

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника оператора шахти KGHM, під завалами лишились 17 гірників.

Шахтарі перебувають на глибині 600 метрів. Зв'язок з ними втрачений протягом двох годин.

Обвал у шахті, де видобувають мідь, був викликаний землетрусом.

Тим часом, польська Gazeta.pl повідомляє про 18 шахтарів, що залишилися під завалами. За даними видання, під час події в зоні ризику перебувало 42 осіб, проте 24 з них встигли евакуюватися, передає Лента.ру.

Шахта «Рудна» розташована в Сілезіі, на кордоні з Німеччиною і Чехією. Вона працює з 1974 року. KGHM - друга компанія в Європі за обсягами виробництва міді.