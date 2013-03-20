У Польщі вдалося врятувати всіх 19 шахтарів, заблокованих у шахті землетрусом

08:36, 20 березня 2013
Світ
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У Польщі врятовано усіх 19 шахтарів, які були заблоковані під землею після землетрусу.

У Польщі врятовано усіх 19 шахтарів, які були у вівторок заблоковані під землею після землетрусу магнітудою 4,7.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представника компанії - оператора мідної копальні "Рудна" за 400 км на південний захід від Варшави.

"Обвал стався на виході з шахти", уточнив представник керуючої компанії. "Потрібно було просто чекати рятувальників, - додав він. - Усі шахтарі живі".

Рятувальна операція тривала близько семи годин. Зв'язок з людьми, які перебували під землею, встановити не вдавалося. Більшість потерпілих зараз перебувають під наглядом лікарів.

У момент землетрусу на копальні працювали близько 40 осіб. Після НП 20 працівників самостійно залишили шахту, що опинилася під загрозою. Під час евакуації четверо одержали поранення.

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