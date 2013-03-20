У США грабіжник повернув гроші через 30 років після злочину

Копія цього листа також прийшла на телеканал Wood TV, повідомляє Лента.ру.

У своєму листі чоловік вказав адресу пограбованого магазина, а також попросив поліцейських передати його вибачення. При цьому невідомий написав, що насправді він вкрав близько 800 доларів. Додаткові 400 доларів він повернув у якості відсотків. Автор листа зазначив, що весь цей час його мучила совість.

Телеканал також повідомляє, що поліцейським вже вдалося знайти господаря магазина і повернути йому гроші. У поліції заявили, що чоловік був вражений вчинком злодія. При цьому шериф Боб Бейкер (Bob Baker) сказав, що він не буде намагатися знайти грабіжника. За його словами, у злочина вже давно минув термін давності. Він додав, що злодій поніс достатнє покарання, зазнавши мук совісті протягом 30 років.

У США це не перша історія про совісних крадіїв. У 2011 році в штаті Массачусетс грабіжник повернув пенсіонерці 90 доларів і GPS-навігатор, які він вкрав у неї двома тижнями раніше.