Збій на Фукусімі міг спровокувати пацюк

У компанії підозрюють, що гризун міг спричинити коротке замикання в комутаторі, після чого було відімкнено струм.

"Ми доволі сильно стурбували громадськість, але робота системи вже відновлена", - сказав речник Tepco Масаюкі Оно, повідомляє інформагенція AFP.

Два роки тому потужне цунамі, викликане землетрусом, спричинило аварію на цій станції, яку називали "другим Чорнобилем".

Контроль над АС відновили в грудні 2011 року, і нештатна ситуація у понеділок була найсерйозніша з того часу, бо відключення струму вплинуло на багато підрозділів станції.

У понеділок ввечері через знеструмлення зупинилися охолоджувальні системи для відпрацьованого палива на трьох реакторах, хоча на охолодження самих реакторів це не вплинуло.

Інженерам знадобилося близько 30 годин, щоб полагодити систему водяного охолодження.

У Tepco сказали, що виявили на тимчасовому комутаційному апараті сліди замикання, а поруч - 15-сантиметрову мертву тварину.

Компанія також оприлюднила фотографію з тушкою гризуна у комутаційному блоці.

Оглядачі кажуть, що цей інцидент виявив слабкість у системі усунення недоліків на станції, аварія на якій два роки тому закінчилася викидом радіації.

Японський уряд наполягає, що реактори перебувають у стані "холодного закриття" і не випромінюють високих рівнів радіації.

Однак адміністрація компанії, яка працює над остаточним зупиненням станції, визнає, що досі використовує неналежні електричні системи, а сам процес закриття АС може тривати десятки років.

BBC Україна