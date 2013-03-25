Оман прихистив сім'ю Каддафі

Про це повідомив сьогодні представник уряду султанату, передає ІТАР-ТАРС.

Він уточнив, що притулок отримали вдова Каддафі Сафія, а також дочка Аїша, сини Мухаммед і Ганнібал разом зі своїми дітьми. Раніше всі вони проживали в Алжирі, куди втекли в 2011 році під час військових дій між прихильниками Каддафі та опозицією. Того ж року керівник країни був повалений і убитий без суду і слідства бойовиками.

Минулого тижня влада Алжиру заявили, що вдова Каддафі і троє його дітей покинули цю країну.

"Дружина, два сини і донька Каддафі, а також їх діти знаходяться в Омані з жовтня минулого року, - заявив представник уряду султанату. - Ми вже схвалили їх прохання про притулок, поставивши умову, що вони не братимуть участі в політичній діяльності".

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії Мухаммед Абдельазіз сказав, що поки рано говорити про те, чи направить лівійський уряд Оману запит про видачу членів сім'ї колишнього правителя країни.

"Оман - суверенна держава, і вона має право, як інші країни, приймати тих, хто звертається за притулком, а також представників політичної опозиції", - заявив глава МЗС Лівії.

Син Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам, який вважався його спадкоємцем, був захоплений озброєними формуваннями повстанців під час спроби втечі за кордон в листопаді 2011 року. Зараз він перебуває в ув'язненні в місті Зінтан. Сейф аль-Іслам вперше постав перед судом в січні цього року. Колишні опозиціонери відмовилися видавати його Міжнародному кримінальному суду в Гаазі і мають намір судити його самі.

Ще один син Каддафі, Сааді, втік в Нігер.

Двоє інших синів загинули під час збройного конфлікту в Лівії: Сейф аль-Араб і троє його малолітніх дітей стали жертвами натовського бомбардування Тріполі в 2011 році, а Хаміс загинув у боях з озброєною опозицією.

Ще один син Каддафі, Мутасім, був убитий повстанцями після того, як вони взяли його в полон під час штурму рідного міста його батька, Сирта.