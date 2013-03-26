КНДР готується до ракетного удару по об'єктах США

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), повідомляють РІА Новости.

"З цього моменту верховне командування Корейської народної армії приведе в стан боєготовності номер один артилерійські частини, включаючи далекобійну артилерію і ракетні війська стратегічного призначення, метою яких будуть всі ворожі об'єкти загарбника США на материку, на Гаваях і на Гуамі", - йдеться в повідомленні ЦТАК .

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в ході спільних навчань США і Південної Кореї ВПС США провели польоти стратегічних бомбардувальників В-52, здатних нести ядерну зброю.

Ситуація на Корейському півострові нагнітається вже кілька тижнів. Минулого тижня представник вищого військового командування КНДР заявив, що ракетні удари можуть бути нанесені по американським військовим базам на Гуамі і Окінаві в разі провокації.

На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризації, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років з США, які воювали тоді під прапором ООН. Крім цього КНДР виступило із загрозою нанести ядерний удар по території США.