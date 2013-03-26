Ліга арабських держав дозволила допомагати сирійським повстанцям зброєю

ЛАГ прийняла на саміті в Досі заяву, в якій йдеться про право арабських держав надавати військову допомогу діючим в Сирії повстанцям, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес

У тексті документа, який потрапив до агентства, йдеться, що "кожна держава, яка входить у ЛАД, має право за своїм бажанням поставляти оборонні засоби, в тому числі і військові, щоб надати підтримку опору сирійського народу і Сирійської вільної армії (збройного крила сирійської опозиції)".

У заяві при цьому не уточнюється, про яке саме військове обладнання або техніку може йти мова.

У Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою та озброєною опозицією. За останніми даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тисяч осіб.