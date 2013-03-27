На Тайвані стався потужний землетрус: постраждали 20 осіб

Не менше 20 людей постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,0, яке відбулося в середу в центральній частині острова Тайвань, передає агентство Франс Прес з посиланням на представника місцевих служб порятунку.

Епіцентр землетрусу знаходився в 21 кілометрах на південний схід від міста Пулі. Вогнище залягало на глибині 20,7 кілометра. За даними агентства, не менше 20 осіб в місті Наньтоу і сусідніх населених пунктах, розташованих приблизно в 50 кілометрах від епіцентру, отримали легкі травми. Землетрус також відчувався в найбільшому місті острова Тайбей, в 100 кілометрах від епіцентру.

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