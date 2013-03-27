У Білорусі готуються до першої операції з пересадки легені

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це журналістам повідомив керівник Республіканського науково-практичного центру трансплантації органів і тканин, головний позаштатний трансплантолог МОЗ Білорусі Олег Руммо.

Він зазначив, що вже сформована команда фахівців, які займатимуться виконанням такої операції.

«Зараз лікарі перебувають в Австрії, де відпрацьовують останні деталі проведення трансплантації легені. На другу половину року ми плануємо не лише виконати цю операцію, але й створити програму в країні, яка дозволить виконувати щорічно не одну, не дві й навіть не п`ять подібних операцій», - підкреслив О.Руммо.

За його словами, в РНПЦ трансплантації органів і тканин створено спеціальне відділення для проведення таких операцій, поступово формується лист очікування. «На сьогодні до листа очікування входять трохи більше 10 осіб, але передбачається, що він постійно поповнюватиметься», - сказав О.Руммо.

Довідка УНІАН. З початку року в Білорусі виконано понад 100 операцій з трансплантації органів: 74 пересадки нирки, 17 – печінки, 10 – серця, 3 – підшлункової залози.