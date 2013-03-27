НАТО відкидає наміри військового втручання в Сирію

"У нас немає ніяких намірів застосовувати військове втручання в Сирію", - сказав він.

За словами Расмуссена, він сподівається на те, що міжнародне співтовариство зможе об'єднати зусилля і знайде політичне рішення сирійської проблеми, повідомляє РІА Новости.

Збройний конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоять організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців з-за кордону.