У Камбоджі впала повітряна куля з туристами: серед постраждалих - українець

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив сьогодні на брифінгу в.о. директора Департаменту інформації політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“За повідомленням Посольства України у В’єтнамі, яке здійснює повноваження за сумісництвом у Камбоджі, справді в цій країні відбувся інцидент з повітряною кулею, внаслідок чого постраждало ряд туристів, зокрема один громадянин України, який отримав легкі поранення і від госпіталізації відмовився”, - сказав Є.Перебийніс.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, 26 березня в Камбоджі впала повітряна куля з туристами. Постраждали семеро осіб, один яких українець і двоє росіян.

Повітряна куля, на якій туристи піднімаються, щоб сфотографувати Ангкор Ват з висоти пташиного польоту, впала через сильний порив вітру з висоти 300 метрів.