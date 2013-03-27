У Камбоджі впала повітряна куля з туристами: серед постраждалих - українець
У Камбоджі внаслідок падіння повітряної кулі постраждав громадянин України.
Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив сьогодні на брифінгу в.о. директора Департаменту інформації політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
“За повідомленням Посольства України у В’єтнамі, яке здійснює повноваження за сумісництвом у Камбоджі, справді в цій країні відбувся інцидент з повітряною кулею, внаслідок чого постраждало ряд туристів, зокрема один громадянин України, який отримав легкі поранення і від госпіталізації відмовився”, - сказав Є.Перебийніс.
Як повідомляли раніше російські ЗМІ, 26 березня в Камбоджі впала повітряна куля з туристами. Постраждали семеро осіб, один яких українець і двоє росіян.
Повітряна куля, на якій туристи піднімаються, щоб сфотографувати Ангкор Ват з висоти пташиного польоту, впала через сильний порив вітру з висоти 300 метрів.