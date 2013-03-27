ЗМІ: Нова очільниця Секретної служби США починала кар’єру в Діснейленді

Перед призначенням на посаду теперішня очільниця USSS обіймала посаду начальника штабу Секретної служби. Родом 53-річна Пірсон з Орландо, закінчила Університет Центральної Флориди. З 1980 року працює в органах.

Про це пише Guardian у своїй статті, де коментує прихід Пірсон як "кінець культури мачо".

Раніше Джулія Пірсон в інтерв’ю Smithsonian.com розповіла, що починала роботу у Діснейленді і назвала досвід роботи з дітьми дуже корисним для агента спецслужб.

"Я ходила одягнена у великий костюм одного з персонажів з казок. Зараз я думаю, що досвід роботи з великими натовпами в парку справив гарний вплив на мою здатність працювати у секретній службі!", - сказала Пірсон.

Як повідомляв УНІАН, керівником Секретної служби США (United States Secret Service, USSS) вперше стала жінка.

Джулія Пірсон Барак Обама обрав новим главою Секретної служби Джулію Пірсон, яка останнім часом очолювала апарат спецслужби. Свою кар'єру в цьому агентстві 53-річна Пірсон почала ще 30 років тому в Майамі, вступивши на службу агентом відомства.

Минулого місяця чинний глава служби Марк Салліван заявив про намір піти у відставку.

Основними завданнями USSS є запобігання підробки американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів. В її компетенції охорона президента, віце-президента, їх безпосередніх родичів, інших високих чиновників, колишніх президентів і їх дружин, кандидатів у президенти і віце-президенти, представників іноземних держав під час їхніх візитів.