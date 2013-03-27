Забудовники знесли частину Берлінської стіни

Після того, як робітники демонтували кілька фрагментів муру, на місце прибули близько 250 поліцейських.

Проект забудовника викликав протести громадян, які твердять, що залишки стіни - це символ свободи.

Робітники спробували демонтувати частини стіни ще 1 березня, однак не змогли цього зробити, бо розлючені демонстранти заблокували прохід.

Це найдовша частина Берлінського муру, яка тягнеться на 1,3 км. Вона називається Східна галерея, і відома своїми графіті й розписами.

Стіна стала найбільш відвідуваним місцем на початку 1990-х, коли іноземні художники зобразили на ній різкі, іноді доволі образливі малюнки, як, наприклад, поцілунок лідерів Радянського Союзу та Східної Німеччини.

Однак останнім часом місце на березі річки Шпрее, де розташована Східна галерея, перетворилося на символ елітного житла нового Берліну. І забудовники прагнуть побудувати там дорогі помешкання.

ВВС Україна