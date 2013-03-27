На Кіпрі запровадили обмеження на банківські картки

Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на розпорядження уряду, передане по державному ТБ, максимальна сума, яку можна буде отримати готівкою, становитиме 300 євро на добу.

Крім цього, фізичним особам буде заборонено вивозити за кордон понад 1000 євро готівкою. Максимальна сума, яку власники карток кіпрських банків зможуть витратити за кордоном протягом місяця, встановлена ​​на позначці в 5000 євро.

Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс (Michalis Sarris) наголосив, що вжиті заходи необхідні для того, щоб уникнути колапсу фінансових інституцій за браком ліквідності, який може виникнути після масового зняття готівки з банківських рахунків.

Оголошені обмеження будуть чинні протягом чотирьох днів з 12.00 28 березня, коли відновлять роботу кіпрські банки, закриті з 16 березня.