Лікаря підозрюють у вбивстві 300 пацієнтів - «їй подобалося почуватися всемогутньою»

Про це з посиланням на Reuters повідомляє Lenta.ru.

Співробітники правоохоронних органів вивчають понад 1800 записів про пацієнтів, які померли у відділенні інтенсивної терапії Євангелічної лікарні (Hospital Evangelico) в місті Курітіба, яке очолювала Соуза, за останні сім років, передає телеканал G1.

«Ми вже завели 20 справ і готуємося завести ще близько 300», - розповів Маріу Лобатий (Mario Lobato), головний слідчий у справі Соузи, призначений міністерством охорони здоров'я Бразилії, в ефірі місцевого телебачення.

За даними слідства, лікар і її підлеглі багато разів повторювали одну і ту ж дію. Вони вводили пацієнтам ліки, що розслабляють м'язи, що робило їх більш залежними від штучної вентиляції легенів. Потім вони зменшували їм подачу кисню, і в результаті хворі вмирали від асфіксії.

У лютому Соуза була звинувачена в семи навмисних вбивствах при обтяжливих обставинах. Разом з нею також були пред'явлені звинувачення у вбивствах трьом лікарям, трьом медсестрам і одному фізіотерапевту, які працювали під керівництвом жінки.

Слідчі, прослуховуючи телефонні розмови лікаря, з'ясували, що її мотивом могло бути бажання звільнити місця в лікарні для інших пацієнтів. Крім того, в правоохоронних органах вважають, що їй подобалося відчувати себе «всемогутньою», тому що вона вирішувала, кому коли померти.

Адвокат Соузи наполягає на її невинності. Вони мають намір довести, що застосування ліків у кожній окремій ситуації було виправдано.

У тому випадку, якщо провина 56-річної Соузи буде доведена, вона може за кількістю жертв обігнати серійного вбивцю Гарольда Шипман на прізвисько «Доктор Смерть». Цей маніяк, орудував у Великобританії в XX столітті, як вважають, відповідальний за смерть понад 200 пацієнтів.