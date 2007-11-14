США: останні події в Грузії не завадять її вступові до НАТО

Заступник помічника держсекретаря США Метью Брайза не згоден з думкою, що останні події в Грузії можуть завадити її вступові до НАТО. Про це він заявив на брифінгу в посольстві США в Тбілісі за підсумками свого робочого візиту до Грузії, де він зустрічався з керівництвом і опозицією.

"Ми вважаємо, що участь у розширенні НАТО повинна бути відкритою для кожної країни, яка задовольняє таким критеріям, як безпека, військові реформи, а також демократичний рівень розвитку", - сказав Брайза, слова якого наводить агентство "Новини-Грузія".

"Я знаю, що деякі наші співрозмовники запитують, можуть чи ні останні події в Грузії завадити вступові країни до НАТО. Поки Грузія сама себе не дистанціює від членства в НАТО і від переходу на План дій щодо вступу в альянс, ми не згодні з твердженням, що можуть виникнути якісь перешкоди", - зазначив Брайза.

"Країна готується до виборів. І якщо ці вибори будуть справедливими і вільними, то чому має ставитися таке питання?", - відмітив Брайза.