Обама позмагався з дітьми в катанні пасхальних яєць

Глава держави взяв участь у традиційному змаганні з катання яєць і прочитав дітям книгу під назвою "Чіка-Чіка Бум-Бум", повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Франс Прес.

Повідомляється, що в традиційному змаганні з перекочування пасхальних яєць дерев'яною ложкою з довгою ручкою Обама переміг у першій п'ятірці конкурсантів, після чого йому довелося втішати 5-річного хлопчика, який розплакався через програш.

Після такої веселої розминки Обама прочитав дітям книгу "Чика-Чіка Бум-Бум" (Chicka Chicka Boom Boom), в якій розповідається про пригоди букв алфавіту, які намагалися забратися на пальму. "Ось бачите, діти, і серед літер є справжні бешкетники", - сказав він після читання.

Традиція організовувати великодні свята в резиденції президента США ведеться із 1878 року. Скорочення бюджетних витрат не завадили проведенню заходу і в цьому році. Гроші були отримані від лотереї, в якій розігрувалися квитки в Білий дім.

Гостей зустрів сам президент, його дружина, їх дочки Малія і Саша, а також пасхальний кролик. Діти змогли взяти участь у різних спортивних змаганнях разом із сімейством Обама і зірками спорту. Конкурси та ігри проходили під девізом руху по боротьбі з дитячим ожирінням, яке очолює Мішель Обама: "Рухайся, бігай і грай!"