Китай відправить у космос ще одну жінку

"Шеньчжоу-10" має здійснити стиковку з орбітальним модулем "Тяньгун-1", де космонавти працюватимуть 12 днів.

За інформацією генерального директора Китайського космічного фонду (CSF) Чжан Цзяньці, другою китайською жінкою в космосі стане 35-річна Ван Япін (Wang Yaping) - пілот китайських ВПС.

"В екіпажі "Шеньчжоу-10" буде троє осіб - двоє чоловіків і жінка... Якщо здоров'я дозволить, нею стане Ван Япін", - наводить його слова РІА "Новости".

Влітку минулого року лейтенант ВПС Китаю Ван Япін була дублером Лю Ян, яка стала першою в КНР космонавткою.

Як і Лю Ян, вона, закінчила училище ВПС в місті Чанчунь. З 2001 року тренувалася у складі льотного загону міста Ухань, брала участь у пошуково-рятувальних операціях та військово-повітряних навчаннях.

Уродженка східної провінції Шаньдун одружена, що є необхідною умовою для жінки-космонавта Китаю, виховує дитину.