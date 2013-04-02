Лідер КНДР розповів, для чого країні ядерна зброя

Розвиток ядерного озброєння в КНДР є "надійним заходом стримування війни і основою для економічного розвитку країни", цитує текст заяви північнокорейського лідера Кім Чен Ина Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Виступ Кім Чен Ина відбувся у неділю на пленарному засіданні ЦК Трудової партії Кореї.

Повний текст промови північнокорейського лідера був оприлюднений ЦТАК у вівторок, повідомляє РІА Новости. "Наша ядерна міра стримування є засобом для захисту суверенітету країни і народу, засобом для запобігання війни та захисту миру", - йдеться в повідомленні агентства. Лідер КНДР також закликав Трудову партію Кореї до "побудови економіки країни на основі розвитку науки і технологій", які б відповідали сучасним потребам країни і народу.

Для цього, на думку Кім Чен Ина, особливу увагу слід приділити питанням розширення індустріального сектора, розвитку хімічної і металургійної промисловості, а також проблемі самозабезпечення країни енергоресурсами. Іншим важливим завданням названо розвиток космічної програми країни для здійснення подальших запусків наукових супутників.

Кім Чен Ин в черговий раз розкритикував США і їх союзників, які прийняли кілька резолюцій із засудженням запуску КНДР 12 грудня 2012 ракети із супутником, яка може бути оснащена ядерною боєголовкою, і третього ядерного випробування 12 лютого 2013 року. Резолюції СБ ООН проти Пхеньяна дозволяють блокувати банківські транзакції, заморожувати рахунки КНДР, перевіряти повітряні і морські судна, а також дипломатів в пошуках великих сум готівки якщо є підозра, що вони спрямовані на розвиток ядерної та ракетної програм Пхеньяну. Також СБ ООН заборонив постачати до Північної Кореї предмети розкоші, включаючи яхти і спортивні автомобілі.