ЗМІ: В’язні Гуантанамо заявляють про 130-ох учасників голодного протесту

Самі в’язні заявляють, що кількість голодуючих, які так висловлюють свій протест проти тримання їх за ґратами, значно більша. Зокрема, Шакер Аамер, вихідець із Саудівської Аравії, розповів своєму адвокатові, що голодний протест ведуть 130 осіб, передає Радіо Свобода з посиланням на Аssociated Press.

Газета New York Times наводить слова юристів, яким їхні клієнти в ізоляторі заявили, «переважна більшість ув’язнених», яким не пред’являють звинувачень, «відмовляються від їжі кілька тижнів».

Від початку голодного протесту госпіталізували уже трьох людей.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста прибули до табору на Кубі наприкінці березня.

Зі 166 ув’язнених лише шість перебувають під судом. Близько 90 людей вже готові до звільнення, але залишаються за ґратами через американські обмеження або складну ситуацію в країнах свого походженння.