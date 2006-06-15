До Києва з офіційним візитом прибуде Президент Ротарі Інтернешнл Карл-Вільгельм Стенхаммар

19 червня 2006 року у Київ з офіційним візитом прибуває Карл-Вільгельм Стенхаммар – Президент Ротарі Інтернешнл – міжнародної організації, яка об’єднує кращих бізнесменів та професіоналів усього світу з метою служіння та підтримання миру й взаєморозуміння у світі.

О 17.00 відбудеться прес-конференція за участю Карла-Вільгельма Стенхаммара, Яна Врани Губернатора Дистрикту 2230 (Бєларусь, Польща, Україна) та Павла Кашкадамова Паст-Губернатора Дистрикту 2230. Прес-конференція буде присвячена розвитку Ротарі руху в Україні та відкриттю двох нових Ротарі клубів: Київ-Малтінешнл та Чернігів. По закінченні прес-конференції – фуршет.

Адреса: Президент-готель “Київський”, зал “Предслава” (вул. Госпітальна, 12).

Акредитація обов’язкова: 8066 702 38 77 Юлія.