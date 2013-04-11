Парламент Уругваю дозволив одностатеві шлюби

Законопроект підтримали 92 парламентарія, 71 висловився проти. Раніше документ схвалила верхня палата парламенту.

Новий закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни Хосе Мухіка, який завжди виступав на підтримку прав сексуальних меншин, повідомляє РІА Новости. Законопроект передбачає і ряд інших нововведень, зокрема, допустимий вік вступу в шлюб підвищується до 16 років для чоловіків і для жінок.

Зараз дівчата можуть законно укладати шлюб з 12, а юнаки з 14 років. Коли закон набуде чинності, Уругвай стане другою країною в Латинській Америці, яка узаконила одностатеві шлюби. У 2010 році це вже зробила Аргентина.