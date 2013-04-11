В Японії назвали дії КНДР «недопустимими»

"Неймовірно прикро, що повторюються провокаційні дії КНДР проти нашої країни і міжнародного співтовариства які дійшли до недоустимого рівня", - заявив в ході засідання національної ради безпеки японський прем'єр. Крім цього, Абе підкреслив необхідність проведення постійних зустрічей дипломатичних і силових відомств для вироблення скоординованої політики з нагальних проблемних питань, передає РІА Новости.

Припущення про те, що Північна Корея може здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності типу "Мусудан", з'явилися на початку квітня. Вважається, що дальність польоту такої ракети складає близько 3-4 тисяч кілометрів. Крім цього, висловлювалися припущення, що Пхеньян може здійснити пуск відразу декількох ракет типу "Скад" і "Нодон" з різних майданчиків на території країни в разі невдалого пуску балістичних ракет типу "Мусудан". У свою чергу, міністр закордонних справ Південної Кореї Юн Бен Се заявив, що Пхеньян готовий до пуску балістичних ракет "в будь-яку хвилину". Раніше в четвер японське агентство Кіодо повідомило про те, що в стартове положення наведена як мінімум одна пускова установка ракет типу "Мусудан".

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році, в 2006, в 2009 і 2013 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. Рада Безпеки ООН прийняла резолюції з вимогою до КНДР припинити діяльність в ядерній сфері. Раніше в квітні влада КНДР оголосила про плани щодо відновлення робіт на підприємстві зі збагачення урану в Йонбені.