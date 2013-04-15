Росія має намір пускати до себе громадян СНД тільки за закордонними паспортами

Росія може вже цього року, а не з 2015 року, як планувалося раніше, дозволити в'їзд до країни громадянам країн СНД лише за закордонними паспортами.

Про це заявив журналістам в Астраханській області віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, який очолює також Держприкордонкомісію, передає ІТАР-ТАСС.

«Думаю, що треба найближчим часом припинити в'їзд до Росії за документами, що не належать до ідентифікації», - сказав він.

Д.Рогозін нагадав, що в своєму посланні до Федеральних зборів Президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність вжити такі заходи не пізніше за 2015 рік.

"Уряд відповідає за імплементацію, і, цілком імовірно, ці заходи можуть бути вжиті набагато швидше, у всякому разі щодо залізничного сполучення з Таджикистаном", - пояснив віце-прем'єр.

Д.Рогозін також вважає, що Росії не вдасться домовитися про безвізовий режим з Європою без посилювання контролю на своїх власних кордонах, повідомляє РІА «Новости».

"Ми хочемо добитися певної лібералізації у відносинах з Євросоюзом, виходу на безвізовий простір з Європою... Але нас ніколи не пустять до Європи, якщо ми дозволяємо собі на наших власних кордонах мати такий режим", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, йдеться, зокрема, і про недотримання санітарних вимог.

"Люди приїздять до нашої країни в поїздах, які не призначені для перевезення людини. Санітарний стан жахливий", - заявив Д.Рогозін після відвідин залізничного складу, що прибув із Таджикистану.

"З цим треба щось робити. Ми не прохідний двір", - наголосив віце-прем'єр.

"Треба знайти ті рішення, які дозволять нам контролювати державний кордон і не допускати як в'їзду нелегальних мігрантів, так і того, щоб до нашої країни переносилося те, чого ми не хочемо тут бачити", - наголосив Д.Рогозін.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року В.Путін в посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволено лише за закордонними паспортами.

При цьому В.Путін зазначив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП й далі діятиме нинішній режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.

Того ж дня на той час керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин заявив, що можливе в майбутньому посилення режиму перетину кордону РФ ударить по простих громадянах України, перш за все, по ветеранах Великої Вітчизняної війни, яким складніше буде відвідувати місця бойової слави і зустрічатися з однополчанами.