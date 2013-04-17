Збільшилася кількість постраждалих від вибухів у Бостоні

Так передає телеканал CNN з посиланням на місцеві лікарні.

Міністр національної безпеки США Джанет Наполітано раніше заявила, що не має даних про те, що вибухи в Бостоні є частиною більш масштабного терористичного плану. Однак за її словами, підвищені заходи безпеки все ще діють на транспортних вузлах, оскільки влада воліє "перестрахуватися".

Тим часом виконавчий директор Бостонської легкоатлетичної асоціації Томас Грілк заявив, що вибухи на фініші Бостонського марафону-2013 ніяк не вплинуть на проведення змагання в майбутньому році.

"Ми маємо намір продовжувати цю традицію і провести в 2014-му році 118-й Бостонський марафон", - заявив він на спеціально скликаній прес-конференції.

"Бостон сильний, Бостон життєздатний і він зробив нас надзвичайно гордими за останні 24 години, - цитує РІА "Новости". - Бостонський марафон має глибокі традиції, він невід'ємна частина історії нашого суспільства".

Відповідаючи на запитання про хід розслідування, він повідомив, що на даний момент організатори марафону співпрацюють з федеральними службами США, і що він обмежений у наданні будь-якої інформації.

Бостонський марафон (англ. Boston Marathon) вперше був проведений у День Патріотів 1897 року. Відтоді в третій понеділок квітня проводяться забіги на 42 км 195 м, які з часом стали одними з найпрестижніших у світі: кількість учасників - 20-30 тисяч, глядачів - понад півмільйона. В останні десятиліття крім головної дистанції проводяться інші забіги: напівмарафон, забіг на 5 км, дитячий марафон.