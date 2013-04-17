Від вибуху в Бостоні загинув громадянин Китаю

Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на консульство КНР у Нью-Йорку.

Представник прес-служби китайського консульства повідомив агентству, що один громадянин Китаю загинув, ще один поранений у результаті вибухів у Бостоні. Потерпілий перебуває в стабільному стані.

Раніше повідомлялося, нагадує РІА "Новости", що в результаті вибухів загинув 8-річний Мартін Річард (Martin Richard) з Бостона, 29-річна Крістл Кемпбелл (Krystle Campbell) з міста Медфорд (Medford) і випускник Бостонського університету. Як повідомляє агентство, родичі загиблого студента просили не називати його ім'я.