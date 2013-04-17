Від вибуху в Бостоні загинув громадянин Китаю
05:55, 17 квітня 2013Світ
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Один з трьох загиблих в результаті вибухів у Бостоні є громадянином Китаю.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на консульство КНР у Нью-Йорку.
Представник прес-служби китайського консульства повідомив агентству, що один громадянин Китаю загинув, ще один поранений у результаті вибухів у Бостоні. Потерпілий перебуває в стабільному стані.
Раніше повідомлялося, нагадує РІА "Новости", що в результаті вибухів загинув 8-річний Мартін Річард (Martin Richard) з Бостона, 29-річна Крістл Кемпбелл (Krystle Campbell) з міста Медфорд (Medford) і випускник Бостонського університету. Як повідомляє агентство, родичі загиблого студента просили не називати його ім'я.
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