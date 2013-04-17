У Лондоні поховають Маргарет Тетчер
08:50, 17 квітня 2013Світ
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Сьогодні в Лондоні відбудеться прощання з Маргарет Тетчер, прем’єр-міністром Великої Британії у 1979-1990 роках.
Британці попрощаються з Тетчер / Фото: sheisnyc.com
Труну з тілом «Залізної леді» провезуть вулицями столиці Британії до собору святого Павла, повідомляє Радіо Свобода.
Участь у панахиді візьмуть понад дві тисячі осіб, серед яких британська королева Єлизавета, колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер, Джордж Шульц і Джеймс Бейкер, інші високопосадовці з десятків країн світу.
Маргарет Тетчер померла 8 квітня у віці 87 років. Вона була першою і досі єдиною жінкою на чолі уряду Великої Британії.
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