У Лондоні поховають Маргарет Тетчер

Труну з тілом «Залізної леді» провезуть вулицями столиці Британії до собору святого Павла, повідомляє Радіо Свобода.

Участь у панахиді візьмуть понад дві тисячі осіб, серед яких британська королева Єлизавета, колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер, Джордж Шульц і Джеймс Бейкер, інші високопосадовці з десятків країн світу.

Маргарет Тетчер померла 8 квітня у віці 87 років. Вона була першою і досі єдиною жінкою на чолі уряду Великої Британії.