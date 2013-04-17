Американські ЗМІ показали фотографії бостонських бомб (фото)

12:24, 17 квітня 2013
Світ
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В американську пресу потрапили кадри з розкуроченою скороваркою і порваною чорною сумкою, які, як вважає ФБР, є частиною бомби, підірваної під час Бостонського марафону.

Бомби описуються як володіють невисокою вибуховою потужністю

Про це повідомляє CBS News. Вибухові пристрої знаходилися в скороварці і були начинені цвяхами і металевими кульками з тим, щоб максимізувати людські втрати від вибуху, передає Лента.ру.

Слідчі впевнені в тому, що бомби були сховані в чорних нейлонових мішках. «Бомби-скороварки» влаштовані так, що при вибуху виробляють ефект шрапнелі, так що вони досить популярні у терористів. Вони, зокрема, використовувалися, під час терактів в поїздах в індійському Мумбаї в 2006 році.

Бомби описуються як такі, що володіють невисокою вибуховою потужністю, однак при цьому розраховані на нанесення максимальних втрат. ФБР також повідомило, що коло потенційних підозрюваних як і раніше широке. Спецслужби отримали близько 2 тисяч повідомлень від жителів, які повинні допомогти їм розкрити злочин. Арештований раніше уродженець Саудівської Аравії на даний момент не розглядається правоохоронними органами як підозрюваний.

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