Медведєв заговорив про можливе повернення в Росії літнього часу
15:09, 17 квітня 2013Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв запропонував залишити зимовий час, проте підкреслив, що "це не означає, що питання закрите назавжди".
Медведєв не вважає питання закритим назавжди
"Я вважаю, що нам не потрібно весь час сіпатися. Уряд свою позицію визначив. Давайте подивимося, поживемо з цим часом, але це не означає, що це питання закрите раз і назавжди", - сказав Медведєв, виступаючи в Держдумі, передає РІА Новости.
Він додав, що з даного питання проводилося чимало досліджень, і кількість прихильників і противників повернення до зимового часу в суспільстві ділиться приблизно порівну.
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