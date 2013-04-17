Медведєв заговорив про можливе повернення в Росії літнього часу

"Я вважаю, що нам не потрібно весь час сіпатися. Уряд свою позицію визначив. Давайте подивимося, поживемо з цим часом, але це не означає, що це питання закрите раз і назавжди", - сказав Медведєв, виступаючи в Держдумі, передає РІА Новости.

Він додав, що з даного питання проводилося чимало досліджень, і кількість прихильників і противників повернення до зимового часу в суспільстві ділиться приблизно порівну.