ЗМІ: У США заарештували підозрюваного в причетності до вибухів у Бостоні

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Будь-які деталі події на даний момент не повідомляються. Джерела CNN, проте, уточнили, що підозрюваний був арештований завдяки двом відеозаписах, які раніше були вивчені фахівцями, які проводили розслідування, повідомляє Lenta.ru.

Як зазначає Associated Press, найближчим часом арештованого повинні доставити до суду.

Вибухи на фініші бостонського марафону відбулися 15 квітня. В результаті атаки, яка вже була офіційно визнана терактом, загинули три людини, понад 180 отримали поранення.